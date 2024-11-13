Сильные дожди и снег в Алматы: оперативное предупреждение ДЧС

В Алматы 13 ноября 2024 года ожидаются сильные дожди и снег. Также временами метеорологи прогнозируют туман. С таким важным заявлением к жителям и гостям города обратился Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.

Из-за штормового предупреждения ДЧС просит придерживаться следующих рекомендаций.

"Гостей и туристов города убедительно просим соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!" Пресс-служба ДЧС Алматы

Стоит отметить, что непогода бушует по всему Казахстану. Ранее синоптики РГП "Казгидромет" также объявили штормовое предупреждение в Шымкенте и 16 областях.

Кроме того, с обновленным прогнозом погоды по Алматы, Астане и Шымкенту на 13, 14 и 15 ноября 2024 можно ознакомиться по этой ссылке.