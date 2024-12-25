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Общество

Мажилис одобрил законопроект об упрощении норм в здравоохранении

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:47 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 25 декабря 2024 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в области здравоохранения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Целью законопроекта является совершенствование правовых и организационных основ государственной политики в области здравоохранения.

"Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на исключение излишней (чрезмерной) законодательной регламентации и совершенствование сферы здравоохранения. Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Закон Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании", – говорится в Заключении.

Проектом закона предлагается исключение законодательной регламентации отдельных компетенций уполномоченного органа в области здравоохранения в целях их оптимизации, а также последующей регламентации в подзаконных нормативных правовых актах.

18 декабря депутат Дюсенбай Турганов на пленарном заседании Мажилиса раскритиковал Минздрав и предложил ведомству подготовить конкретные предложения в части санитарных правил и норм в области управления отходами.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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