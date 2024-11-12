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Минэнерго: Перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана

Лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 19:14 Фото: unsplash
В Министерстве энергетики Казахстана 12 ноября заявили, что недавний переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что потребление электроэнергии в стране напрямую связано с суточным ритмом жизни населения. Пиковые нагрузки приходятся на утренние и вечерние часы, когда возрастает потребление ввиду активизации процессов жизнедеятельности.

"Ранее проведенный перевод времени на один час назад не вызвал никаких сбоев в работе энергосистемы или ограничений для потребителей. Анализ данных за январь – сентябрь 2023 и 2024 годов показывает стабильный рост потребления электроэнергии на уровне 4%. Данный рост обусловлен естественным увеличением потребления населения и экономики страны в целом, а не изменениями в часовых поясах", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что, к примеру, потребление в Западной зоне ЕЭС выросло на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, где перевод административного времени на один час назад не осуществлялся.

"Вместе с тем импорт электрической энергии увеличился после ввода механизма Единого закупщика электрической энергии, так как появилась возможность организации плановых перетоков электроэнергии из сопредельных стран с целью покрытия дефицита в пиковые часы и позволила провести капитальный ремонт всех крупных электростанций страны в соответствии с запланированными периодами ремонтных работ", – заключили в Минэнерго.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала, как быть родителям, чьи дети возвращаются из школы в темноте. 

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