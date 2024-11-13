Аида Балаева высказалась о проверках блогеров из-за миллионных доходов
Фото: primeminister.kz
Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Мажилиса 13 ноября 2024 года ответила, будут ли проверять блогеров, которые зарабатывают крупные суммы через свои социальные сети и проводят различные розыгрыши, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, если блогеры получают доход от рекламы, то это уже регулируется законом об интернет-платформах, который предусматривает маркировку рекламы.
"Они находятся под наблюдением соответствующих органов. Мы также видим серьезные проблемы, связанные с созданием финансовых пирамид. Поэтому все, что угрожает нашим гражданам, находится на контроле соответствующих органов. Они регулируют и контролируют, поэтому здесь уже активная борьба идет", – озвучила она.
30 сентября 2024 года стало известно, как осуществляется налогообложение для блогеров, которые работают через социальные сети.
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