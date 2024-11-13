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Что будет с легионерами в казахстанских спортивных клубах

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, лагерь для учеников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:37 Фото: Zakon.kz
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 13 ноября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответил, почему деньги тратили на легионеров, а не развивали отечественный спорт, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что министерство работает над этой проблемой.

"Знаете, что у хоккейного клуба "Барыс" сменилось руководство. Мы сделали акцент на наших игроках, которым 18-19 лет. Да, где-то у нас на техническом и тактическом уровне есть недочеты. Но зато у нас есть команда, уже выиграли три игры. Также в рамках других трех клубов мы планируем данную работу провести. Есть свои моменты по контрактам и так далее, которые за один день невозможно решить. В то же время будет индивидуальный подход. Именно в хоккее многих уже отправили легионеров", – озвучил Ербол Мырзабосынов.

По его словам, в рамках нового законопроекта из бюджетных средств и квазигоссектора финансирования не будет, только за счет спонсоров. Он пояснил, что если какой-то клуб захочет финансировать спортсмена, то придется найти для этого спонсора.

Ранее Мажилис одобрил законопроект, направленный на определение приоритетных видов спорта и их финансирование.

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