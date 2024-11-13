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Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет

Глава национального паралимпийского комитета , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:23 Фото: ФК "Кайрат"
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 13 ноября 2024 года в кулуарах Мажилиса высказался о главе Национального паралимпийского комитета Кайрате Боранбаеве и его судимости, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Мурат Абенов возмутился, что человек с судимостью занимает должность главы Национального паралимпийского комитета.

"В обществе сейчас есть ожидания, что главы федерации будут меняться. Параолимпийский спорт возглавляет человек, который недавно был осужден, еще судимость не снята. Я вот думаю, как во время разных публичных мероприятий, которые будет посещать, он будет стоять рядом с президентом. Мы, как общество, как будем смотреть, когда осужденный за воровство из бюджета человек будет возглавлять параолимпийский спорт и представлять страну. Неужели здесь нельзя подумать о нравственности. Человек, который воровал деньги, а здесь мы ему доверяем деньги на развитие спорта среди лиц с ограниченными возможностями", – заявил он.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах Мажилиса журналистам отметил, что в последние годы паралимпийский комитет делает огромную работу в направлении развития и в работе общественной организации нареканий нет.

"Касательно смены руководства есть определенный исполком, по которому он назначается. На сегодня именно в работе паралимпийского комитета со стороны министерства каких-либо недопониманий нет. Пока человек работает, работу ведет, очень коммуницирует со своей аудиторией", – заявил он.

15 сентября 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы. Возврат многочисленных активов увенчался для бизнесмена смягчением меры наказания. 20 октября стало известно, что суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. 6 ноября бизнесмена освободили из мест лишения свободы.

22 мая 2024 года заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объяснил, почему бизнесмен Кайрат Боранбаев на свободе, несмотря на продолжение уголовного дела.

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