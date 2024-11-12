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Непогода надвигается на Алматы: что нужно сделать автолюбителям

Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:26 Фото: Zakon.kz
В Алматы с ночи 13 ноября до утра 14 ноября 2024 года ожидаются осадки (дождь и мокрый снег) с понижением температуры воздуха до 3°С мороза. В связи с этим акимат обратился к автолюбителям с призывом, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет", после полуночи до утра 13 ноября ожидаются небольшие смешанные осадки. Температура воздуха ночью составит около +2°С, днем +5+7°С. С обеда 13 ноября до утра 14 ноября прогнозируются умеренные осадки, временами с переходом в сильные, ночью – снег. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С.

"В связи с возможными заторами на дорогах рекомендуем заблаговременно планировать маршруты движения. В период осадков возможны гололедные явления, в связи с чем просим автолюбителей переоборудовать автомобили на зимние автошины и строго соблюдать скоростной режим, рядность и дистанцию движения, пешеходов – соблюдать меры предосторожности".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В ведомстве отметили, что для предупреждения гололеда на местах дислокации будет организовано дежурство 160 пескоразбрасывателей. Будет задействовано 490 спецтехники и до 1,2 тыс. дорожных рабочих. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

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Ранее из прогноза РГП "Казгидромет" следовало, что Алматы 13 и 14 ноября 2024 года накроет снегопад. Также синоптики отмечали, что в южной столице ожидаются гололед и мороз.

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