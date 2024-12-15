На трассе "Алматы – Усть-Каменогорск" ограничили движение

16 декабря c 02:00 в Абайской области временно ввели ограничение движения, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП Абайской области, ограничения касаются всех видов автотранспорта на участке трассы "Алматы – Усть-Каменогорск" до села Калбатау. Это связано с ухудшением погодных условий:

снегопад;

сильный боковой ветер;

плохая видимость.

"Будьте осторожны и учитывайте погодные условия при планировании поездок". Пресс-служба ДП Абайской области

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 16 по 18 декабря.