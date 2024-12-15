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Общество

На трассе "Алматы – Усть-Каменогорск" ограничили движение

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 02:42 Фото: unsplash
16 декабря c 02:00 в Абайской области временно ввели ограничение движения, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП Абайской области, ограничения касаются всех видов автотранспорта на участке трассы "Алматы – Усть-Каменогорск" до села Калбатау. Это связано с ухудшением погодных условий:

  • снегопад;
  • сильный боковой ветер;
  • плохая видимость.
"Будьте осторожны и учитывайте погодные условия при планировании поездок".Пресс-служба ДП Абайской области

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 16 по 18 декабря.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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