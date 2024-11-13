Туман, метель и гололед: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана на 14 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются метель, гололед. На западе области – туман. Ветер юго-западный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жетысуской области временами сильный снег. На востоке, в горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, на юго-востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В районе Алакольских озер области ожидается ветер северо-западный, порывы 30 м/с и более.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

Ночью на юге Алматинской области временами ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица. В Конаеве ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, в центре Абайской области ожидается метель. Ветер юго-западный, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области – туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области – туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром – туман.

Ранее о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет". Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток – с 14 по 16 ноября 2024 года – в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются мороз и осадки, а также потепление.