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Общество

Процесс призыва в армию изменят в Казахстане

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 14:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев 26 июня 2025 года в кулуарах Сената рассказал, как изменится призыв в армию, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, на какой стадии этот вопрос.

"На сегодня идет процедура принятия соответствующего закона. В будущем призыв в армию будет вестись посредством отправления SМS-сообщения от 1414, и каждый гражданин РК будет иметь возможность проверить достоверность сообщения у себя в кабинете eGov", – ответил спикер.

Он отметил, что после принятия закона уже не будет таких фактов, когда молодых парней забирают в армию прямо с улицы. По его словам, также не будет повесток в привычном понимании, а будут информировать только посредством SМS. Если человек проигнорирует это, то далее будет решаться вопрос в рамках Административного кодекса. 

"Уполномоченные органы будут заниматься. Размеры штрафа утверждает не Минобороны, будут заниматься уполномоченные органы, мы не можем говорить о размерах штрафов", – озвучил Шайх-Хасан Жазыкбаев.

12 ноября 2024 года в Министерстве обороны Казахстана выступили с важным заявлением из-за распространения в соцсетях видео с задержанием граждан призывного возраста.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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