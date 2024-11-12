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В Минобороны объяснили причину задержания казахстанцев призывного возраста

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 17:32 Фото: akorda.kz
В Министерстве обороны Казахстана 12 ноября 2024 года выступили с важным заявлением из-за распространения в соцсетях видео с задержанием граждан призывного возраста, сообщает Zakon.kz.

К примеру, один из роликов, который завирусился в Сети, опубликовали в TikTok накануне, 11 ноября. Кадры сняты на одной из алматинских остановок. На них можно увидеть, как мужчина пытается задержать молодого парня, которому удается высвободить себя. В итоге, парень убегает. Судя по описанию видео, таким образом казахстанцев призывного возраста пытаются доставить в органы военного управления.

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На подобного рода публикации отреагировали в оборонном ведомстве страны:

"В СМИ и социальных сетях распространяются видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления. В этой связи министерство обороны уполномочено разъяснить действующий порядок призыва на воинскую службу, который осуществляется два раза в год (весенний и осенний призывы). В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления. Одновременно учет граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания".

В соответствии с действующим законодательством, как подчеркнули в Минобороны, "при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел".

"При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку. Призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии – направляет для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва", – пояснили в пресс-службе МО РК.

Вместе с тем в оборонном ведомстве напомнили, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"На основании этого убедительно просим граждан соблюдать требования действующего законодательства и воздерживаться от распространения недостоверной информации", – заключили в пресс-службе МО РК.

30 октября 2024 года первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК Султан Камалетдинов рассказал, могут ли молодых казахстанцев насильно забирать в армию.

Динара Халдарова
МО РК Казахстан TikTok 2024 год Призыв Военнослужащие Видео
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