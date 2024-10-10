Кожаев высказался об ужесточении законов из-за убийства подростка в Талгаре
Фото: Zakon.kz
Сенатор Марат Кожаев 10 октября 2024 года в кулуарах Сената ответил на вопросы журналистов касательно ужесточения законов в связи с убийством несовершеннолетнего в Талгаре, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что дело находится на контроле министра внутренних дел и прокуратуры.
"Я думаю, по делу будет обеспечена законность, объективность, полнота расследования. (...) Проведение открытого процесса будет по решению суда. Сейчас общество требует провести открытый суд. Кто-то просит об этом, а для других это выглядит как театр. Но я считаю, что может и нужно открыто обсуждать некоторые непростые проблемы в обществе", – дополнил Кожаев.
Журналисты также уточнили, планируется ли ужесточить законодательство Казахстана из-за этого случая.
"Они уже достаточно ужесточены. И решать проблему жестокости или насилия в обществе одним ужесточением законодательства, мне кажется, непродуктивно. На самом деле это целый комплекс социальных проблем. Начиная от воспитания, образования, того, в каком социуме воспитывается человек. Есть законы гораздо жестче, чем у нас. Вы знаете, что в Китае за конкретные преступления на площади расстреливают, но при этом преступления все равно происходят, – озвучил он.
8 октября 2024 года в прокуратуре Алматинской области сообщили, что 4 октября в Талгаре произошла драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний парень, еще два человека получили тяжкие телесные повреждения.
Позже исполняющий обязанности начальника ДП Алматинской области Серик Шалкаров заявил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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