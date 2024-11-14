МВД о медосвидетельствовании выпивших кумыс водителей: Полицейским не важно, что он пил

Официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова на брифинге в СЦК 14 ноября 2024 года высказалась о законности требований полицейских пройти алкотест к выпившим кумыс водителям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что делать выпившим кумыс водителям в случае, если их останавливает дорожный патруль, и могут ли они отказаться от прохождения теста на алкоголь.

"Полицейским не важно, что выпил водитель, (важно. – Прим. ред.) то, как он себя чувствует и в состоянии ли он управлять транспортом. Когда они останавливают, то они обязательно везут такого водителя на медицинское освидетельствование и оформляют протокол о нарушении только после получения от сотрудника наркоцентра соответствующей справки. То есть суть не в том, что он пил, а то, как он себя чувствует, не важно, что он пил – кумыс или алкоголь", – заявила в ответ Актоты Боранова.

По ее словам, в этом случае важна лишь безопасность водителя и окружающих.

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