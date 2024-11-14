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Снежные лавины, метель и туман: в Алматы и 13 областях объявлено штормовое предупреждение

Горы, горная местность, снег, мороз, выпавший снег, выпал снег, снег в горах, снежные горы, снежные вершины, лавина, лавиноопасные районы, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 21:46 Фото: Zakon.kz
В Алматы, Шымкенте и 13 областях Казахстана на 15 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. 

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области, днем на большей части области гололед. Ветер южный днем на западе, севере, в центре порывы 15-20 м/с. В Уральске гололед. Ветер южный, 9-14, днем порывы 18 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке Акмолинской области низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, временами порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Атырауской области туман.

Днем на севере, востоке Костанайской области метель. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем на востоке, юге области, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ветер юго-восточный на западе области, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. В Туркестане ночью и утром туман.

В Шымкенте ночью и утром туман.

Ночью на юге, в горных районах области Алматинской области туман. В период 13-15 ноября 2024 года в связи с выпадением сильных осадков в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за риска провоцирования схода лавин. 

В Алматы ночью туман.

На севере, востоке, в центре Абайской области низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Семее ночью и утром низовая метель.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, востоке области, 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске низовая метель.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области метель, днем на юге области низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью низовая метель. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области низовая метель. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

15-17 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер северо-восточный 15 ноября днем, 16 ноября ночью, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 17 ноября в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 15-17 ноября временами туман.

О погоде в ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте можно прочитать здесь

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