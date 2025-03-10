Резкое потепление до 22°С ворвется на юг Казахстана
Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 марта 2025 года. По данным специалистов, в северной половине страны сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.
Так, отмечают метеорологи, погоду в северной половине Казахстана будет формировать северо-западный циклон. Пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидается усиление ветра с метелями, на дорогах гололедица.
"На западе, юге страны благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также отмечено, что по всей стране прогнозируют туманы.
Что касается температуры:
- на севере страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5-10 до 12-17 мороза, днем повышение от 0-5 мороза до 2 мороза-3 тепла;
- на востоке страны понижение от 5-13 до 15-25 мороза, днем от 6 мороза-3 тепла до 4-13 мороза;
- на западе, юге страны повышение ночью от 4 мороза-5 тепла до 3-8 тепла, днем от 5-13 до 10-22 тепла.
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Ранее мы рассказывали, что зима категорически отказывается уходить и давать весне дорогу. Так, в Астане который день бушует непогода. Коммунальным службам приходится функционировать в бесперебойном усиленном режиме.
Впрочем, несмотря на плюсовую температуру в Алматы, там тоже прогнозируют снег уже третий день подряд. К примеру, 9 марта аэропорт столкнулся с задержками рейсов из-за сильного снегопада.
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