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Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание

Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:09 Фото: Instagram/aqmola_duis
Адвокат семьи Салтанат Нукеновой, представлявшая их интересы в суде против Куандыка Бишимбаева, опубликовала официальный ответ о том, где он отбывает наказание, сообщает Zakon.kz.

Фото официального ответа КУИС на адвокатский запрос Жанна Уразбахова опубликовала 15 ноября в Instagram.

Там указано, что осужденный Куандык Бишимбаев отбывает наказание в Учреждении №5 Департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области. Оно находится в городе Степногорске. Из открытых данных известно, что это учреждение максимальной безопасности.

Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:09

Фото: Instagram/advokatzhanna

В начале ноября один из YouTube-каналов опубликовал сюжет, в котором пытался установить, где отбывает наказание экс-министр. Но в колонии, в которой он, предположительно, должен быть, его не оказалось. В обществе поползли слухи о его побеге. В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы заявили, что это ложная информация. 14 ноября 2024 года сенатор Марат Кожаев прокомментировал пожелания некоторых людей увидеть фотодоказательство того, что Бишимбаев в колонии. "Извините, я грубо скажу, я все-таки силовик, это не зоопарк", – заявил он.

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Бишимбаев Куандык Акмолинская область Степногорск 2024 год Колонии
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