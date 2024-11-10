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В КУИС прокомментировали "побег" Куандыка Бишимбаева

Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 00:22 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана 11 ноября заявили Zakon.kz, что информация о побеге из колонии Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство Салтанат Нукеновой, является ложной.

Ранее один из YouTube-каналов опубликовал сюжет, в котором, в частности, пытался установить местоположение экс-министра, но в колонии, в которой он, предположительно, должен был быть, его не оказалось.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности", – рассказали в ведомстве.

КУИС призвал граждан не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.

"Сообщаем, что в отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело, и виновные будут привлечены к ответственности", – заключили в пресс-службе. 

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. 21 июня стало известно, что жительницу Астаны подозревают в хищении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Куандыку Бишимбаеву. О завершении расследования этого дела сообщили 7 августа.

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