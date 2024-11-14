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Марат Кожаев о том, почему нет фото Бишимбаева в колонии: Это не зоопарк

Суд, Бишимбаев, КУИС, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 11:07 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Сенатор Марат Кожаев 14 ноября 2024 года в кулуарах Сената озвучил, почему администрация колонии не опубликует фото осужденного Куандыка Бишимбаева на фоне появившихся слухов о его побеге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената ответил, что это связано с охраной прав граждан.

"Даже гражданин, отбывающий наказание, имеет гражданские права. Если он не желает, чтобы его демонстрировали, конечно, заставить его сделать это невозможно. Извините, я грубо скажу, я все-таки силовик, это не зоопарк. Надо доверять официальным лицам, он содержится в колонии максимальной безопасности в Степногорске", – озвучил Марат Кожаев.

Он отметил, что никакой загадки нет и все связано с приговором. 

"Колонии делятся на минимальной, средней и максимальной безопасности. У него максимальной безопасности, недалеко от Астаны такая колония есть только в Степногорске, там он и отбывает свое наказание. (...) Информация была проверена, он на месте и несет свое наказание", – дополнил депутат. 

Ранее в КУИС прокомментировали "побег" Куандыка Бишимбаева.

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы.

21 июня стало известно, что жительницу Астаны подозревают в хищении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Куандыку Бишимбаеву. О завершении расследования этого дела сообщили 7 августа.

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