Целую семью убили в Петропавловске: оставшаяся в живых дочь заявила о гуманном приговоре

В Петропавловске вынесли приговор по факту убийства бизнесмена, его жены и сына. Дочь погибшего записала обращение, в котором сообщила о слишком мягком приговоре фигурантам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала в своем обращении 17-летняя Татьяна, суд изменил квалификацию дела в отношении одного из участников жестокого убийства.

"Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Приходченко. В прошлом году убили мою семью в г. Петропавловске, были задержаны двое убийц и один подстрекатель. С самого начала и до самого конца судебного процесса им вменяли статьи убийство и подстрекательство в убийстве, но 28.10.24 при вынесении приговора подстрекателя оправдывают и меняют ей статью на недонесение", – сообщила девушка.

По словам Татьяны, ее отец в тот день боролся за жизнь, его руки были изрезаны, он пытался встать после ударов молотком, но не смог. Ее мама видела, как муж лежит в луже собственной крови, просила ее отпустить. Но у нее требовали рассказать, "где находятся документы по тендерам, которые принадлежат подстрекателям, а потом прикрыли ей глаза и жестоко убили". Их 17-летний сын был обездвижен, слышал, как убивают его родителей и знал, что его тоже убьют.

"И за это убийце дают 21 год, а подстрекателя и вовсе оправдывают и дают ей 3 года, полтора из которых она уже отсидела. Я не понимаю, почему суд решил проявить гуманность именно в этом", – недоумевает девушка.

Она вспомнила про резонансные дела, где людям за недонесение о жестоком преступлении давали 4 года.

Татьяна и адвокат подали жалобы на приговор.

На обращение девушки отреагировали в прокуратуре.

"Прокуратура Северо-Казахстанской области на многочисленные публикации и комментарии по факту убийства семьи Приходченко сообщает, что виновные лица: гражданин "Е" осужден к пожизненному лишению свободы, гражданин "О" – к лишению свободы сроком на 21 год 8 месяцев и гражданка "С" – к 3 годам лишения свободы. С указанным приговором прокуратура области не согласилась ввиду мягкости наказания в отношении "О" и "С". В связи с чем 12 ноября 2024 года в областной суд внесено апелляционное ходатайство", – говорится в комментарии.

28 декабря 2023 года в собственном доме были жестоко убиты супружеская пара и их 17-летний сын. Глава семьи имел бизнес в сфере ритуальных услуг.