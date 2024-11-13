Бойца Нацгвардии РК наградили медалью за спасение женщины

Военнослужащий воинской части 5514 Национальной гвардии Республики Казахстан Алишер Асылбеков был удостоен высокой награды – медали "Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үші" от имени министра внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Медаль "За вклад в обеспечение общественного порядка" ефрейтор Асылбеков получил за свой мужественный поступок, который он совершил 9 июня этого года. В тот день, около 22:45, парень прогуливался по городскому пляжу и заметил тонущую женщину. Пока находящиеся рядом люди вызывали экстренные службы, военнослужащий прыгнул в воду и быстро добрался до утопающей. Схватив ее за руку, молодой человек вытащил женщину на берег и начал проводить реанимационные действия, которые спасли ей жизнь. На месте также находился ее маленький сын, который от страха начал плакать. Алишер успокоил ребенка до приезда полиции и скорой помощи.

Спустя несколько месяцев награда нашла своего героя. На строевом плацу герою, в торжественной обстановке награду вручал командир воинской части 5514 Амир Мансуров.

"Сегодня мы чествуем ефрейтора Алишера Асылбекова, который проявил настоящее мужество и самоотверженность, и предотвратил несчастный случай вне службы. Его поступок – это пример для всех нас, подтверждающий готовность военнослужащих Национальной гвардии МВД РК защищать людей в любых обстоятельствах", – отметил Мансуров.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Командиры ефрейтора Асылбекова отметили, что он служит в рядах Национальной гвардии с мая 2022 года и за это время зарекомендовал себя как ответственный и преданный делу воин. В свою очередь военнослужащий себя героем не считает.

"Каждый на моем месте поступил бы так же. Я просто оказался рядом и не мог пройти мимо. Плохое освещение и сильное течение осложнили ситуацию, но мне удалось вовремя вытащить женщину на берег, и оказать ей первую медицинскую помощь. В этот момент я думал только о том, чтобы помочь", – отметил ефрейтор.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Ранее сообщалось, что у одного из магазинов в Туркестане военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК спасли жизнь трехлетней девочке, у которой случился судорожный приступ.