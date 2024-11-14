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О многомиллиардных затратах самого дорогого футбольного клуба, рассказали в Антикоре

Болельщики ФК &quot;Астана&quot; на стадионе, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 19:18 Фото: fcastana.kz
Антикоррупционная служба проанализировала расходы самого дорогого футбольного клуба – ФК "Астана", на который приходится 25% средств от всего бюджета на футбол или 50,1 млрд тенге (спонсорские средства АО "Самрук-Казына"), сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге 14 ноября 2024 года, в 2018-2023 годах более 66% средств ФК "Астана" затрачено на оплату труда – 33,1 млрд тенге. При этом размеры заработных плат определялись на усмотрение руководства футбольного клуба и игроков.

"Серьезные риски установлены и по агентским выплатам. Только футбольный клуб "Астана" за последние 5 лет выплатил посредникам-агентам 4,5 млрд тенге за привлечение футболистов", – сказал Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что значительные средства выделялись на учебно-тренировочные сборы за рубежом. С 2018 года футбольные клубы потратили на такие сборы 6,4 млрд тенге. Например, ФК "Астана" на эти цели направил почти 1 млрд тенге, выезжая на сборы в Турцию и Дубай.

"Такая политика профклубов ограничила ресурсы на развитие спортивной инфраструктуры. Самый дорогой футбольный клуб "Астана" не имеет собственной академии и футбольного поля. В результате на аренду футбольных полей клуб за шесть лет потратил порядка 1,4 млрд тенге", – заявил представитель Антикоррупционной службы.

Кроме того, отдельные клубы выписывали миллионные вознаграждения. В Актюбинской области председатель правления АО "Областной футбольный клуб "Актобе" необоснованно выплатил себе 40,4 млн тенге за привлечение спонсора. В судебном порядке деньги взысканы и будут направлены на развитие детского футбола региона.

Данияр Бигайдаров резюмировал, что на законодательном уровне планируется ввести запрет на финансирование легионеров за счет бюджетных средств, в том числе из средств квазигосударственного сектора. Также пересматриваются процессы финансирования профессиональных клубов.

Ранее министр туризма и спорта ответил, почему деньги тратили на легионеров, а не развивали отечественный спорт.

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