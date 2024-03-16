Какой будет погода в Казахстане 17 марта

Синоптики "Казгидромета" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 марта, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидается погода без осадков.

"На большей части РК под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. Лишь на западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, ночью на юго-западе страны ожидается сильный дождь. По РК ожидается туман, усиление ветра, на западе - гололед, на юго-западе – пыльная буря". РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу погоды в Алматы на неделю, в дни празднования Наурыза в городе ожидаются снег с дождем.

