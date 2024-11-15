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Временное потепление и снова осадки: погода в Алматы на неделю

снег в ноябре в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:04 Фото: Zakon.kz
На смену снегу и морозу в Алматы снова установится плюсовая температура воздуха, даже ночью. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней.

По данным ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, до конца следующей недели в мегаполисе будет наблюдаться постепенное повышение ночных и дневных температур до +13 градусов. Но с четверга снова начнутся осадки и станет холодать. Возможен туман.

16 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С.

17 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.

18 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

19 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +9+11°С.

20 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.

21 ноября: переменная облачность, утром и днем – дождь. Вечером возможен туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

22 ноября: облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +5+7°С.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в Казахстан вернется тепло. Лишь на севере страны ожидается неустойчивая погода.

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