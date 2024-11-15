Временное потепление и снова осадки: погода в Алматы на неделю
По данным ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, до конца следующей недели в мегаполисе будет наблюдаться постепенное повышение ночных и дневных температур до +13 градусов. Но с четверга снова начнутся осадки и станет холодать. Возможен туман.
16 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С.
17 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.
18 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.
19 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +9+11°С.
20 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.
21 ноября: переменная облачность, утром и днем – дождь. Вечером возможен туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.
22 ноября: облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +5+7°С.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в Казахстан вернется тепло. Лишь на севере страны ожидается неустойчивая погода.