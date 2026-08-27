Справил нужду в окно подъезда: хулигана наказали в Астане

24 августа 2026 года cпециализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны вынес решение в отношении гражданина, справившего нужду прямо на лестничной клетке, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого можно увидеть момент нарушения общественного порядка – неизвестный мужчина справляет малую нужду прямо в окно подъезда многоэтажного жилого дома.

Отмечается, что в суде мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем его вина подтверждается материалами дела и видеозаписью.

"Санкция ч. 1 ст. 434 КоАП "Мелкое хулиганство" предусматривает штраф в размере 20 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. При назначении наказания суд учел характер деяния, проявленное неуважение к обществу и огласку действий в соцсетях. Постановлением суда Ж. признан виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста на срок 10 суток", – рассказали в суде.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Тем временем сотрудники полка патрульной полиции выявили факт нарушения 45-летним иностранным гражданином правил эксплуатации транспортного средства.