Софья Самоделкина улетела из США

4 ноября фигуристка попрощалась с Америкой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская фигуристка завершила стажировку в Соединенных Штатах Америки. Полный маршрут спортсменка оставила в тайне, указав следующим пунктом Турцию. Об этом стало известно из Telegram-канала фигуристки.

Фото: Telegram/samodelkina18

12 октября 17-летняя Софья Самоделкина отправилась на стажировку в США из Астаны через Турцию. Будучи в Америке она поздравила своего папу с днем отца, показала первые свои тренировки и побывала в Голливуде.