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Софья Самоделкина улетела из США

Америка, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 08:14 Фото: pixabay
4 ноября фигуристка попрощалась с Америкой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская фигуристка завершила стажировку в Соединенных Штатах Америки. Полный маршрут спортсменка оставила в тайне, указав следующим пунктом Турцию. Об этом стало известно из Telegram-канала фигуристки.

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 08:14

Фото: Telegram/samodelkina18

12 октября 17-летняя Софья Самоделкина отправилась на стажировку в США из Астаны через Турцию. Будучи в Америке она поздравила своего папу с днем отца, показала первые свои тренировки и побывала в Голливуде.

Алия Абди
Астана Казахстан США 2024 год Спортсмены
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