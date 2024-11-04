Софья Самоделкина улетела из США
Фото: pixabay
4 ноября фигуристка попрощалась с Америкой, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская фигуристка завершила стажировку в Соединенных Штатах Америки. Полный маршрут спортсменка оставила в тайне, указав следующим пунктом Турцию. Об этом стало известно из Telegram-канала фигуристки.
Фото: Telegram/samodelkina18
12 октября 17-летняя Софья Самоделкина отправилась на стажировку в США из Астаны через Турцию. Будучи в Америке она поздравила своего папу с днем отца, показала первые свои тренировки и побывала в Голливуде.
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