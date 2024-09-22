Личный тренер Софьи Самоделкиной рассказала о ближайших планах фигуристки

Президент федерации фигурного катания города Астаны и по совместительству личный тренер Самоделкиной Эльмира Турганова рассказала о планах фигуристки на ближайший период, сообщает Zakon.kz.

В интервью Sport Plus Qazaqstan, Турганова рассказала, что по возвращении из Турции фигуристка планирует упорно готовиться в Астане для выступления на Denis Ten Memorial Challenge. Ее ожидает насыщенный и ответственный сезон, ведь впереди крупные старты.

"Мы планируем участие Софьи на Всемирной Универсиаде. Затем нас ждет один из главных стартов – Азиатские игры в Китае. Также упорно необходимо готовиться к чемпионату мира, потому что уже начинается борьба за олимпийские лицензии", – поделилась Эльмира Турганова.

Фото: Telegram/samodelkina18

График спортивных событий фигурного катания выглядит следующим образом:

Мемориал Дениса Тена пройдет со 2 по 5 октября 2024 года;

Всемирная Универсиада с 21 по 23 января 2025 года;

Азиатские игры с 12 по 14 февраля 2025 года;

Чемпионат мира по фигурному катанию с 25 по 30 марта 2025 года.

21 сентября в произвольной программе Софья выступила под композицию Ave Maria в исполнении Димаша Кудайбергена.