Популярный "корейский" виноград могут проверить в Казахстане

Популярный в Казахстане "корейский" виноград могут проверить на наличие нитратов в случае соответствующего обращения в государственные органы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 18 ноября 2024 года в Мажилисе, фрукты при ввозе страну проверяют на наличие сертификатов и соответствие требованиям законодательства. Также берутся пробы продукта и в лаборатории определяют наличие или отсутствие вредных веществ.

"Если есть вопросы, то напишите заявление, проверим еще раз и вам результат дадим", – сказал Айдарбек Сапаров.

На вопрос о том, пробовал ли он модный продукт, министр ответил отрицательно.

"Нет, не пробовал. Попробуем, проверим. "Корейский" виноград еще раз проверим. Я думаю, раз через границу прошло, документы и сертификаты есть. Если подпольным путем прошло, это другой вопрос. Я сегодня председателю комитета дам поручение. Пусть пробу возьмет, проверит", – резюмировал глава МСХ.

Ранее сообщалось, что "корейский" виноград приобрел популярность в казахстанских соцсетях.