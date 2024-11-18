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Популярный "корейский" виноград могут проверить в Казахстане

Популярный &quot;корейский&quot; виноград могут проверить в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 12:37 Фото: pixabay
Популярный в Казахстане "корейский" виноград могут проверить на наличие нитратов в случае соответствующего обращения в государственные органы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 18 ноября 2024 года в Мажилисе, фрукты при ввозе страну проверяют на наличие сертификатов и соответствие требованиям законодательства. Также берутся пробы продукта и в лаборатории определяют наличие или отсутствие вредных веществ.

"Если есть вопросы, то напишите заявление, проверим еще раз и вам результат дадим", – сказал Айдарбек Сапаров.

На вопрос о том, пробовал ли он модный продукт, министр ответил отрицательно.

"Нет, не пробовал. Попробуем, проверим. "Корейский" виноград еще раз проверим. Я думаю, раз через границу прошло, документы и сертификаты есть. Если подпольным путем прошло, это другой вопрос. Я сегодня председателю комитета дам поручение. Пусть пробу возьмет, проверит", – резюмировал глава МСХ.

Ранее сообщалось, что "корейский" виноград приобрел популярность в казахстанских соцсетях.

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