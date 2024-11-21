Опасен ли популярный "корейский" виноград "шайн мускат": результаты проверки

По поручению министра сельского хозяйства сотрудники Республиканского центра карантина растений при проведении карантинного фитосанитарного контроля провели лабораторную экспертизу образцов винограда "шайн мускат", сообщает Zakon.kz.

В Минсельхозе РК 21 ноября рассказали, что в соответствии с карантинным фитосанитарным заключением карантинных вредных организмов в нем не выявлено.

"​Также филиалом РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по области Абай (на границе с КНР) проведено исследование "шайн мускат" на содержание нитратов. Содержание нитратов в продукции составило 13,7 мг/кг, что является допустимым для данной продукции", – сообщили в ведомстве.

"Корейский" виноград начал набирать популярность в Казахстане вслед за дубайским шоколадом. На фоне этой "истерии" казахстанские специалисты призвали "включать голову" при покупке этой диковинки и соблюдать меры предосторожности. А министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 18 ноября 2024 года пообещал, что этот виноград проверят на предмет содержания опасных веществ.