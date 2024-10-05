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Острые ощущения: поезд у кофейни во Вьетнаме удивил казахстанца

Острые ощущения: поезд у кофейни во Вьетнаме удивил казахстанца, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 15:25 Фото: instagram.com/yelikbayev
Казахстанец Алишер Еликбаев поделился эмоциями от путешествия во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.

Известный казахстанский блогер на своей странице в Instagram поделился кадрами путешествия по Вьетнаму. Акцент он сделал на том, как сидит в популярной кофейне в традиционной шляпе нон и с веером, наслаждаясь мохито. Как буквально "под носом", громко стуча по рельсам, проезжает поезд.

"Сидишь, никого не трогаешь, пьешь свой мятный мохито, как откуда ни возьмись вылетает поезд. На самом деле сюда ради поезда все и приходят, местные кофейни процветают, только когда составы регулярно проносятся по этой улице в столице Вьетнама. А напитком я подавился, потому что не ожидал, что поезд промчится настолько рядом от моего локтя".Алишер Еликбаев

В ответе на комментарии блогер поделился, что кофейня расположена в центре столицы Вьетнама Ханое. Лучшие локации бронируются небольшой предоплатой, расписание поездов знает каждый официант. Фишка в том, что эти поезда проезжают очень близко к домам. Также казахстанец добавил, что ему было страшно.

Юзеры осыпали пост комплиментами:

  • вам очень идет эта шляпа;
  • круто! Только внизу текста надо дописать: не пытайтесь повторить на наших вокзалах;
  • через видео даже страшно;
  • острые ощущения.

Тревел-блогер Бахадир Расулов старается каждый свой день сделать увлекательным и запоминающимся. В этом ему помогают путешествия, из которых он привозит вдохновляющие истории.

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