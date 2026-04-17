Пропавшую на пляже во Вьетнаме девочку из Алматы нашли и спасли казахстанцы

Семья из Алматы во время отдыха во Вьетнаме пережила непростые минуты – на пляже пропала их десятилетняя дочь. К счастью, история завершилась благополучно: на помощь пришли отдыхающие из Караганды, сообщает Zakon.kz.

Об этом инциденте на своей странице Threads поведал блогер Анатолий Цой, опубликовав рассказ Гаухар Каспаковой.

"На второй день отдыха во Вьетнаме мы пережили настоящий стресс – на пляже пропала наша десятилетняя дочь. Мы с мужем находились неподалеку, но буквально через несколько минут не увидели ее и начали поиски. Подключилась охрана пляжа, однако в течение получаса найти ребенка не удавалось. В отчаянии я обратилась на ресепшен, чтобы вызвать полицию. Вскоре выяснилось, что девочка зашла в воду, а затем, потеряв нас из виду, ушла вдоль берега и заблудилась", – отмечено в публикации.

К счастью, ей помогли отдыхающие из Караганды.

"Они успокоили ребенка, отвели в свой отель, сделали фото и разослали его по ресепшенам соседних гостиниц. Позже они сами привезли ее к нам", – говорится в заключительной части.

Пользователи социальной сети живо откликнулись на эту историю, поделившись собственным опытом. Многие пришли к единому мнению: детей нельзя оставлять без присмотра ни на секунду.

