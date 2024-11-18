17-градусное тепло и осадки: обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшее трое суток – с 19 по 21 ноября 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в столице улучшения погодных условий ожидать не стоит. Но жителям двух крупнейших мегаполисов метеорологи пообещали тепло до +17°С. Осадки прогнозируются временами в трех городах.

В Астане:

19 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер южных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С мороза.

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер южных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С мороза. 20 ноября – переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С мороза, днем -1°С мороза +1°С тепла.

– переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С мороза, днем -1°С мороза +1°С тепла. 21 ноября – переменная облачность, временами – снег, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С мороза.

В Алматы:

19 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С тепла. 20 ноября – переменная облачность, вечером – дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С тепла.

– переменная облачность, вечером – дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С тепла. 21 ноября – переменная облачность, временами – осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С тепла.

В Шымкенте:

19 ноября – переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер юго-восточный, южный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С тепла.

– переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер юго-восточный, южный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С тепла. 20 ноября – переменная облачность, временами – осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +9+11°С тепла.

– переменная облачность, временами – осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +9+11°С тепла. 21 ноября – переменная облачность, временами – осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С тепла.

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