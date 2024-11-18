Туманы, метели и осадки: прогноз погоды по Казахстану на 19-21 ноября

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 19-21 ноября 2024 года. По данным специалистов, сохранится неустойчивый характер погоды, вызванный смещением очередного северо-западного циклона. Он принесет дождь со снегом, а также гололедные явления, сообщает Zakon.kz.

19-20 ноября:

На большей части территории Казахстана будут наблюдаться осадки: дождь и снег. В северных регионах и вовсе возможны метели. Погода останется пасмурной.

21 ноября:

Западные и северо-западные районы страны окажутся под влиянием обширного антициклона. Осадков не ожидается.

Также по стране прогнозируют туманы и порывистый ветер.

"Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее метеорологи в 13 областях Казахстана на 18 ноября объявили штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать тут.

Кроме того, синоптики уже рассказали, какой будет зима в стране. По данным метеорологов, температурный режим ожидается в пределах климатической нормы. Детально ознакомиться с зимним прогнозом следует по этой ссылке.