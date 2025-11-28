Розыск длился два года: подозреваемую в краже 156 млн тенге в Астане вернули из Турции

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержана 33-летняя женщина, находившаяся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 с. 188 УК РК "Кража", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы МВД РК, в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года, работая продавцом в одном из ювелирных магазинов Астаны, она тайно похитила изделия на общую сумму свыше 156 млн тенге.





"27 ноября при содействии турецких правоохранительных органов разыскиваемая депортирована в Казахстан и помещена под стражу", – говорится в сообщении.

