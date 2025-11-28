#АЭС в Казахстане
Происшествия

Розыск длился два года: подозреваемую в краже 156 млн тенге в Астане вернули из Турции

казахстанку депортировали из Турции, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 08:50 Фото: polisia.kz
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержана 33-летняя женщина, находившаяся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 с. 188 УК РК "Кража", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы МВД РК, в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года, работая продавцом в одном из ювелирных магазинов Астаны, она тайно похитила изделия на общую сумму свыше 156 млн тенге.


"27 ноября при содействии турецких правоохранительных органов разыскиваемая депортирована в Казахстан и помещена под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что продюсера "Ласкового мая" обвинили в мошенничестве и объявили в межгосударственный розыск.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанского хулигана, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле
08:09, 01 ноября 2024
Казахстанского хулигана, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле
Мужчину, ограбившего жителя Актау, задержали в Москве
08:57, 19 ноября 2024
Мужчину, ограбившего жителя Актау, задержали в Москве
Казахстанец стал миллиардером с помощью автокредитов и скрылся в Египте
17:24, 25 июля 2025
Казахстанец стал миллиардером с помощью автокредитов и скрылся в Египте
