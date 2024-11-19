Повысить стоимость школьного питания поручил Бектенов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября поручил навести полный порядок в организации безопасного школьного питания, особенно в малокомплектных и отдаленных школах, сообщает Zakon.kz.

Олжас Бектенов заявил, что качество предоставляемого детям питания требует серьезного пересмотра.

"Отмечаю слабую координацию и контроль со стороны министерств просвещения и здравоохранения. Я поручал провести мониторинг всех школьных столовых на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также проверить наличие допуска персонала к работе, соблюдение сроков годности и условий хранения пищевой продукции. Отмечаю затягивание исполнения поручения со стороны Министерства здравоохранения. Кроме того, акиматами не проводится соответствующая работа по модернизации и оснащению школьных столовых", – заявил глава кабмина.

По его данным, на сегодня в 403 школах отсутствуют столовые, в них дети не получают полноценного горячего питания.

"Необходимо навести полный порядок в организации безопасного школьного питания, особенно в малокомплектных и отдаленных школах. Следует принять конкретные меры по улучшению качества питания и повышению ответственности поставщиков", – отметил премьер.

В этой связи он поручил министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять "Стандарт питания", включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

Также министерствам просвещения и финансов поручено принять меры по автоматизации реестра недобросовестных поставщиков, установлению административной ответственности всех участников этих закупок.

"Стоимость питания на одного ребенка не превышает в среднем 500 тенге. Акиматам регионов до конца года выделить средства на повышение стоимости питания с учетом уровня инфляции. Взять на особый контроль вопрос улучшения материально-технической базы школьных столовых. Акиматам для обеспечения качества питания и прозрачности использования бюджетных средств до конца года надо обеспечить установление аппаратно-программных комплексов и их интеграцию с ИС "Социальный кошелек", – заявил глава кабмина.

19 ноября министр просвещения Гани Бейсембаев заявил о планах с 1 сентября 2025 года внедрить в Казахстане новый стандарт питания в школах. По его словам, это позволит повысить качество школьного питания.