Шаккалиев о смене часов: Мы дали детям возможность выспаться

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 19 ноября 2024 года заявил, что вокруг смены часового пояса рождается много домыслов и легенд, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства постарался донести до журналистов главную мысль в связи с изменениями часового пояса.

"Не произошло существенного увеличения потребления электричества. Много домыслов и легенд рождается. Мы сопоставили объемы закупок. Эта информация есть, что у нас даже уменьшился закуп электроэнергии в сопредельных странах. Это для сведения", – заявил он.

Кроме того, министр отметил, что сам является многодетным отцом и знает, что вторая смена в школе заканчивается в 19:05.

"Я отмечу как отец еще раз: мои дети встают без проблем. И многие родители это отмечают. Утром дети встают спокойно. Мы дали им утреннее время, мы дали им возможность выспаться. Надо же говорить о других ощущениях, о других изменениях", – резюмировал глава Минторговли и интеграции.

19 ноября Арман Шаккалиев заявил, что принятое решение об изменении часового пояса является научно-обоснованным и экономически целесообразным.