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В Казахстане отменили махр

Мечеть в Алматы, религия, мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 15:57 Фото: Zakon.kz
Теперь казахстанцам, которые женятся, не нужно дарить махр невестам, если за нее ранее родителям выплачен калым. Об этом говорится в новой фетве Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), сообщает Zakon.kz.

Из разъяснения следует, что калым в казахской традиции обладает всеми признаками махра. В обоих случаях это дар за невесту ее родителям, который остается у девушки.

"В казахской традиции калым – это скот или имущество, которое дарили за невесту. В случае развода двух молодых людей калым оставался во владении девушки. В связи с этим калым можно приравнять к махру".Совет улемов ДУМК

При этом в фетве говорится, что махром не считаются такие дополнительные выплаты родителям невесты, как "әке еңбегі", "ана сүті". Также махром не считается, если родители купили дочери приданое не на средства жениха, а на свои собственные.

Кроме того, совет ДУМК высказался о регионах страны, где калым платить не принято.

"В регионах, где не принято давать калым, махр должен определяться во время бракосочетания. Если махр не был определен, брак будет действителен. Но муж должен дать махр-мисл (сумма, которая выплачивается жене, если муж умрет после заключения брака. – Прим. ред.)"Совет улемов ДУМК

Таким образом, совет пришел к двум решениям:

1. С разрешения девушки калым, который дал жених, можно приравнять к махру и использовать его для покупки приданного;

2. Такие выплаты, как "әке еңбегі", "ана сүті", которые дают родителям или родственникам, не считаются махром.

Махр ("брачный дар" в исламском семейном праве) – это имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака. Махр является одним из главных условий для заключения брака. Выплата махра может быть отсрочена по договоренности после свадьбы. В случае вдовства или развода по требованию мужа махр всегда гарантированно должен остаться у жены в качестве компенсации. Уплата махра в той или иной форме сохраняется до настоящего времени у всех мусульман.

Ранее ДУМК опубликовало календарь мусульманских праздников на 2025 год.

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