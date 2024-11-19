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Столичный долгострой с 13-летней историей планируют сдать до конца этого года

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, жильцы новых квартир, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 03:33 Фото: Zakon.kz
Сдать в эксплуатацию ЖК «Садовые кварталы», строительство которого начали в 2012 году, планируют в этом году, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 ноября на своей странице в Instagram рассказал аким Астаны.

"На момент передачи в ЕКК объект был на уровне свай и котлована. На сегодня по пятну 2, в блоках 5, 6 ведутся работы по устранению дефектов в квартирах и благоустройству. По 4 пятну ведутся работы по отделке мест общего пользования, заливке стяжки пола, монтажу слаботочных сетей и другие".Женис Касымбек

Также со слов градоначальника, до конца года ожидается завершение строительства еще нескольких жилых домов-долгостроев.

На днях стало известно, что в Астане запустят пилотный проект по электронному подписанию акта приемки объекта в эксплуатацию.

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Астана Касымбек Женис 2024 год Квартиры Строительство Дольщики
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