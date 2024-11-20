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В Атбасаре реконструируют центральную котельную

В Атбасаре, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 15:25 Фото: акимат Атбасарского района
Атбасар является одним из динамично развивающихся городов области, на сегодняшний день население города составляет 30 815 человек.

Улучшению качества жизни атбасарцев уделяется большое внимание. Особенно актуальный на сегодня вопрос – модернизации центральной котельной. Проект является трехгодичным, работы ведутся с прошлого года, на данный момент уже проведен ряд работ, который позволит жителям города пользоваться услугами теплоснабжения в начавшемся отопительном сезоне. По словам местных исполнительных органов, масштабный проект позволит намного улучшить экологическую составляющую города.

"После завершения ремонта центральной котельной экологическая составляющая станет лучше, будем переводить все насосные станции в одну централизованную котельную, выброс дыма и углекислого газа уменьшится. Немаловажный факт: мощность котельной увеличится, на сегодняшний день мощность котельной составляет 23 гигакалория, после реконструкции будет 120 Гкал. Сейчас у нас по городу задействованы 17 котельных, в скором времени будет единая система, это позволит оптимизировать и централизовать процесс. К тому же улучшится температурный режим для потребителей, ожидаются позитивные изменения в качестве тепловой энергии. В текущем году подрядной организацией выполнены: демонтаж фундаментов котлов №3, №4; ремонт газоходов воздуховодов внутри здания; реконструкция кирпичной перегородки шлак золоудаления котлов № 3, №4; обновление помещения распределительного узла; демонтаж существующих канализационных колодцев и сетей; сложный ремонт демонтаж циклонов, газоходов отводов, площадок, эстакад из металла котлов №3, №4; ремонт пристройки аккумуляции воды; монтаж фундамента под дутьевые вентиляторы и газоходы и устройство фундамента под котел №3. К тому же обустроен котлован для здания химводообработки, проделан монтаж помещения под химводообработку, разработка грунта механизированным способом под фундаменты дымососов и сделано уплотнение щебеночного основания котла №3", – сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района Ермек Бибеков.

По информации Ермека Сериковича, на данный момент ведутся работы по монтажу опорных конструкций под циклоны, сборка циклонов под котлы, устройство полов и отделка стен бытовых помещений здания химводообработки, монтаж фасонных изделий здания химводообработки.


"Для завершения проекта необходимо выполнить строительство топочной камеры котла №3; проделать монтаж скреперно-ковшовый подъемник с мотор-редуктором и электродвигателем. По нашим планам, все работы завершатся в 2026 году. На следующий год будем продолжать усиленную работу, планируется установка нескольких котлов, демонтаж фундамента, основание дымоходов, регулировка подачи топлива, строительство дымовых труб, установка и замена химической очистки воды. Стоит отметить, что в прошлом году капремонт котлов также производился: заменили топку, произведена обмуровка котлов, 1 и 2 котел работает исправно, подача тепла идет стабильно", – подчеркнули в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района.

По информации ведомства, после завершения капитального ремонта центральной котельной города Атбасар улучшат условия теплоснабжения 3693 абонентов.

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