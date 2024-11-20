Правила рыбалки: как законопроект об аквакультуре повлияет на жителей сел

Депутат Сергей Пономарев 20 ноября 2024 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал законопроект об аквакультуре, в котором предусмотрен порядок предоставления инвесторам рыбохозяйственных водоемов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что для жителей сел правила пользования водоемами не меняются.

"Рыболовы имеют право выловить 5 кг рыбы. Это правило остается. За последние несколько лет отрасль охраны рыбы сильно лихорадило. Вместо 700 инспекторов на всю страну осталось 300. Например, Балхаш охраняют всего 7 инспекторов, хотя его невозможно обойти даже за два дня на лодке, а Капчагай – только три инспектора. В связи с этим мы делали запросы, чтобы увеличить количество охраны. Но это не имеет отношения к законопроекту", – рассказал Сергей Пономарев.

Журналисты также спросили, что делать, если арендаторы водоемов не позволяют людям ловить рыбу или требуют плату за выход на озеро.



"Они имеют право просить деньги в том случае, если они зарыбляют эти озера, если они ведут охрану, кормят эту рыбу, увеличивают поголовье и видовой состав. Тогда имеют право просить деньги за платную рыбалку. Если ничего этого не происходит, тогда надо обращаться в акиматы на местах", – сказал депутат.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона "Об аквакультуре".

