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Законодательство РК

Правила рыбалки: как законопроект об аквакультуре повлияет на жителей сел

Рыбаки, рыба, рыбалка, ловля рыбы , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 15:52 Фото: primeminister.kz
Депутат Сергей Пономарев 20 ноября 2024 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал законопроект об аквакультуре, в котором предусмотрен порядок предоставления инвесторам рыбохозяйственных водоемов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что для жителей сел правила пользования водоемами не меняются.

"Рыболовы имеют право выловить 5 кг рыбы. Это правило остается. За последние несколько лет отрасль охраны рыбы сильно лихорадило. Вместо 700 инспекторов на всю страну осталось 300. Например, Балхаш охраняют всего 7 инспекторов, хотя его невозможно обойти даже за два дня на лодке, а Капчагай – только три инспектора. В связи с этим мы делали запросы, чтобы увеличить количество охраны. Но это не имеет отношения к законопроекту", – рассказал Сергей Пономарев. 

Журналисты также спросили, что делать, если арендаторы водоемов не позволяют людям ловить рыбу или требуют плату за выход на озеро.

"Они имеют право просить деньги в том случае, если они зарыбляют эти озера, если они ведут охрану, кормят эту рыбу, увеличивают поголовье и видовой состав. Тогда имеют право просить деньги за платную рыбалку. Если ничего этого не происходит, тогда надо обращаться в акиматы на местах", – сказал депутат. 

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона "Об аквакультуре". 

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