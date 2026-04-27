Общество

Установить для вузов лимит по приему студентов предлагает депутат

Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, КазНУ имени Аль-Фараби, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, студенты, студент, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 12:38 Фото: Zakon.kz
Депутат Сергей Пономарев на правительственном часе в Мажилисе 27 апреля 2026 года раскритиковал действующий порядок подготовки специалистов в вузах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Сергей Пономарев заявил, что сегодня уровень трудоустройства выпускников вузов составляет порядка 70%.

"Однако этот показатель уже третий год снижается. При этом значительная часть выпускников работает не по специальности. Это подтверждается хотя бы на одном примере педагогических специальностей. Я даже не буду говорить о качестве педагогов, просто отмечу, что более 35 тыс. педагогов на 1 ноября 2024 года официально зарегистрированы как безработные, еще 17,5 тыс. работают вне этой сферы, а по 60 тыс. отсутствует информация о месте и сфере их занятости", – заявил депутат.

По его словам, в Южной Корее государство жестко регулирует общую потребность в кадрах. При этом вузы не могут готовить студентов сверх установленного лимита – ни по госзаказу, ни на платной основе.

"Будет ли осуществлен переход к более жесткой системе государственного регулирования подготовки кадров, включая регулирование платного приема, исходя из реальных потребностей экономики", – поинтересовался мажилисмен.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек считает опыт Южной Кореи интересным.

"В странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, государство жестко регулирует подготовку кадров. Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов также отмечал, что платные вузы идут вне политики по приему. Здесь это совпадает у нас с реформой ЕНТ, подписано соглашение с компанией ETS, уже делегация приезжала, провела исследование, со следующего года будем внедрять пилотно новый стандарт ЕНТ", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что Высшая аудиторская палата выявила системные проблемы в высшем образовании.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
