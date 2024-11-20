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Жительница Астаны забыла сына на улице: видео бурно обсуждают в Казнете

Жительница Астаны забыла сына на улице: видео бурно обсуждают в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 18:04 Фото: TikTok/adilkhann1992
В социальных сетях завирусилось видео, где юный житель Астаны бежит за автомобилем, чтобы догнать его. Оказалось, мама "беглеца" забыла посадить ребенка в машину. Реакция пользователей Казнета выдалась неоднозначной, сообщает Zakon.kz.

Ролик два дня назад в TikTok опубликовал пользователь ADIL KHANN.

На видео, которое просмотрели почти 170 тыс. раз, присутствует ненормативная лексика!

@adilkhann1992

Мама забыла посадить ребенка в машину))

♬ оригинальный звук — ADIL KHANN

"Мама забыла посадить ребенка в машину", – говорится в описании публикации.

У пользователей Казнета видео вызвало бурные обсуждения: если одни осудили горе-мать, другие поделились похожими историями, а третьи и вовсе посмеялись над ситуацией:

  • "Плюс одна травма".
  • "Может, средний сын, специально оставили".
  • "Женщинам вообще не стоит водить машину".
  • "Только что видел его в Косшы, до сих пор бежит".
  • "Когда женщины садятся за руль, они не смотрят в боковые зеркала".
  • "Джигит бежит по карагандинской трассе, все нормально, скоро добежит".
  • "А что смешного? Мне жаль очень ребенка. Вы не представляете, какая травма у него, вы же слышите, он ревет и бежит".
  • "Меня мама так в детстве на кладбище забыла (я отстала от мамы, она это не заметила). Я ревела, а вокруг одни надгробия. До сих пор помню".
  • "Мы однажды такси вызвали, дети сели и уехали, а мы вот так бежали. На вопрос, почему они так сделали, сын сказал, что мы на машине своей должны были ехать, а они на такси".

15 ноября 2024 года мы писали, что футуристические идеи Нурлана Коянбаева вызвали неоднозначную реакцию у казахстанцев.

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