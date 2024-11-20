Жительница Астаны забыла сына на улице: видео бурно обсуждают в Казнете
Фото: TikTok/adilkhann1992
В социальных сетях завирусилось видео, где юный житель Астаны бежит за автомобилем, чтобы догнать его. Оказалось, мама "беглеца" забыла посадить ребенка в машину. Реакция пользователей Казнета выдалась неоднозначной, сообщает Zakon.kz.
Ролик два дня назад в TikTok опубликовал пользователь ADIL KHANN.
На видео, которое просмотрели почти 170 тыс. раз, присутствует ненормативная лексика!
@adilkhann1992
Мама забыла посадить ребенка в машину))♬ оригинальный звук — ADIL KHANN
"Мама забыла посадить ребенка в машину", – говорится в описании публикации.
У пользователей Казнета видео вызвало бурные обсуждения: если одни осудили горе-мать, другие поделились похожими историями, а третьи и вовсе посмеялись над ситуацией:
- "Плюс одна травма".
- "Может, средний сын, специально оставили".
- "Женщинам вообще не стоит водить машину".
- "Только что видел его в Косшы, до сих пор бежит".
- "Когда женщины садятся за руль, они не смотрят в боковые зеркала".
- "Джигит бежит по карагандинской трассе, все нормально, скоро добежит".
- "А что смешного? Мне жаль очень ребенка. Вы не представляете, какая травма у него, вы же слышите, он ревет и бежит".
- "Меня мама так в детстве на кладбище забыла (я отстала от мамы, она это не заметила). Я ревела, а вокруг одни надгробия. До сих пор помню".
- "Мы однажды такси вызвали, дети сели и уехали, а мы вот так бежали. На вопрос, почему они так сделали, сын сказал, что мы на машине своей должны были ехать, а они на такси".
15 ноября 2024 года мы писали, что футуристические идеи Нурлана Коянбаева вызвали неоднозначную реакцию у казахстанцев.
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