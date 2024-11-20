Жительница Астаны забыла сына на улице: видео бурно обсуждают в Казнете

В социальных сетях завирусилось видео, где юный житель Астаны бежит за автомобилем, чтобы догнать его. Оказалось, мама "беглеца" забыла посадить ребенка в машину. Реакция пользователей Казнета выдалась неоднозначной, сообщает Zakon.kz.

Ролик два дня назад в TikTok опубликовал пользователь ADIL KHANN.

На видео, которое просмотрели почти 170 тыс. раз, присутствует ненормативная лексика!

"Мама забыла посадить ребенка в машину", – говорится в описании публикации.

У пользователей Казнета видео вызвало бурные обсуждения: если одни осудили горе-мать, другие поделились похожими историями, а третьи и вовсе посмеялись над ситуацией:

"Плюс одна травма".

"Может, средний сын, специально оставили".

"Женщинам вообще не стоит водить машину".

"Только что видел его в Косшы, до сих пор бежит".

"Когда женщины садятся за руль, они не смотрят в боковые зеркала".

"Джигит бежит по карагандинской трассе, все нормально, скоро добежит".

"А что смешного? Мне жаль очень ребенка. Вы не представляете, какая травма у него, вы же слышите, он ревет и бежит".

"Меня мама так в детстве на кладбище забыла (я отстала от мамы, она это не заметила). Я ревела, а вокруг одни надгробия. До сих пор помню".

"Мы однажды такси вызвали, дети сели и уехали, а мы вот так бежали. На вопрос, почему они так сделали, сын сказал, что мы на машине своей должны были ехать, а они на такси".

15 ноября 2024 года мы писали, что футуристические идеи Нурлана Коянбаева вызвали неоднозначную реакцию у казахстанцев.