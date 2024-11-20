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Законодательство РК

В Талдыкоргане экс-подчиненный вымогал у начальника квартиру и поплатился за это

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 19:45 Фото: Zakon.kz
Судом с участием присяжных заседателей в Талдыкоргане 20 ноября было рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в вымогательстве имущества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, в мае 2024 года он встретился с бывшим руководителем компании, где ранее работал, и сообщил о якобы имеющихся у него компрометирующих сведениях о деятельности ТОО. За их неразглашение он потребовал квартиру стоимостью более 16 миллионов тенге. Потерпевший обратился в полицию, после чего 5 июня мужчина был задержан в нотариальной конторе во время оформления сделки.

Приговор суда

Присяжные заседатели признали подсудимого виновным. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая наличие у подсудимого малолетних детей, а также отсутствие отягчающих факторов. В результате было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Согласно законодательству, за подобное преступление предусмотрено наказание от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 13-летний мальчик вымогал деньги, запугивал и преследовал ребенка в Уральске. 

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