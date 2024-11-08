13-летний мальчик вымогал деньги, запугивал и преследовал ребенка в Уральске

В Верховном суде Казахстана 8 ноября 2024 года рассказали про два судебных процесса, в которых рассматривались дела о буллинге, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в Специализированном суде по административным правонарушениям Уральска рассмотрено административное дело в отношении матери 13-летнего подростка, который вымогал и отбирал деньги, запугивал и преследовал 10-летнего ребенка.

Мать подростка в суде подтвердила, что ее сын ударил мальчика, с сыном беседу провела, буллинг отрицала. По словам матери пострадавшего, буллинг в отношении ее сына длится около двух лет, он напуган, долгое время не говорил имя мальчика, который его запугал, от примирения категорически отказалась.

Факт буллинга подтвержден в зале суда обстоятельствами, установленными из протокола об административном правонарушении, заявлением потерпевшей, письменными пояснениями свидетелей и очевидцев и другими материалами дела.

Согласно ч. 1 ст. 127-2 КоАП ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечет предупреждение либо штраф в 10 МРП. Суд при наложении на мать подростка административного взыскания принял во внимание наличие у нее на иждивении троих несовершеннолетних детей, отсутствие работы и постоянного дохода, отягчающих обстоятельств – не установлено.

Руководствуясь ст. 829-14 и ст. 829-16 КоАП, суд постановил признать мать 13-летнего подростка виновной по ч. 1 ст. 127-2 КоАП, на нее наложено административное взыскание – предупреждение.

Аналогичное дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 127-2 КоАП рассмотрено райсудом им. Б. Майлина Костанайской области в отношении родителя несовершеннолетнего, который устроил буллинг школьницы.

В школе был выявлен факт систематического оскорбления, угроз, унижения и насмехательств несовершеннолетним над школьницей. В суде отец вину признал полностью, сообщил о проведенной с сыном беседе.

Мать школьницы пояснила суду, что у дочери больное сердце, а несовершеннолетний насмехался над ее дочерью, угрожал, обзывал, вследствие чего ее дочь находилась в подавленном состоянии.

С учетом того, что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка (были жалобы), суд назначил взыскание – штраф в 25 тыс. 800 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Материал по теме Почему дети отыгрывают агрессию среди сверстников

Ранее депутат предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за изнасилования.