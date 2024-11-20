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Водно-спасательная станция Костаная отреставрирована впервые за полвека

Водно-спасательная станция Костаная отреставриврована впервые за полвека , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 02:39 Фото: kstnews/Фарид Дандыбаев
Водно-спасательная станция Костаная была построена в 1971 году и с тех пор не подвергалась крупному ремонту. В 2024 году из городского бюджета на реставрацию было выделено 83 миллиона тенге. 19 ноября Марат Жундубаев, аким Костаная, посетил важный объект на берегу Тобола, сообщает Zakon.k

По информации kstnews.kz, в построении его ожидал гарнизон ДЧС, с техникой и специнструментами.

Сейчас на станции работает порядка 15 человек. Теперь спасатели будут вести свою важную работу в комфортных условиях. Это один из проектов, который реализован на набережной.

Водно-спасательная станция Костаная отреставриврована впервые за полвека, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 02:39

Фото: kstnews/Фарид Дандыбаев

В результате апрельского паводка пострадала как сама станция, так и пляж, набережная, триатлон-парк. Теперь объекты восстановлены. В пять раз увеличена акватория пляжа. Завершается реконструкция триатлон-парка. В следующем году здесь будет установлена входная группа, МАФы (малые архитектурные формы), освещение, полив, видеонаблюдение.

От лица акима области Марат Жундубаев вручил спасателям ключи от двух новых квадроциклов. После этого аким Костаная провел осмотр внутренних помещений. Станция кардинально изменила внешний вид (фасад утеплен, обшит сайдингом, деревянные окна заменены на пластиковые).

Водно-спасательная станция Костаная отреставриврована впервые за полвека, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 02:39

Фото: kstnews/Фарид Дандыбаев

Внутренняя инфраструктура также претерпела значительные изменения. В здании появился туалет, душевая, новая система водоснабжения, отопления, электрокотел.

Спасатели показали бытовку, комнату отдыха, помещение команды, большую раздевалку. Также аким поднялся на смотровой этаж. Сейчас здесь большие окна и широкий обзор на центральный пляж.

Ранее появилась информация, что в Атбасаре реконструируют центральную котельную.

Аксинья Титова
Костанай 2024 год Паводки Акимы
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