Происшествия

Опасная ситуация в депо Костаная: на станции под вагоном нашли пьяного мужчину

пьяного мужчину нашли под вагоном на станции Тобол, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 19:43 Фото: pixabay
Утром 6 ноября работник вагонного депо Костаная нашел на станции Тобол постороннего мужчину в колее пути под вагоном-цистерной, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, рядом была найдена емкость из-под спиртного.

"Пострадавший был своевременно выведен из опасной зоны, в том числе с учетом низкой температуры воздуха. Личность мужчины установлена. Он передан бригаде скорой помощи. Информация передана в линейный отдел полиции станции Тобол", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что парень чудом выжил, попав под поезд в центре Семея.

Елена Беляева
