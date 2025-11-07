Опасная ситуация в депо Костаная: на станции под вагоном нашли пьяного мужчину
Утром 6 ноября работник вагонного депо Костаная нашел на станции Тобол постороннего мужчину в колее пути под вагоном-цистерной, сообщает Zakon.kz.
По информации Astana TV, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, рядом была найдена емкость из-под спиртного.
"Пострадавший был своевременно выведен из опасной зоны, в том числе с учетом низкой температуры воздуха. Личность мужчины установлена. Он передан бригаде скорой помощи. Информация передана в линейный отдел полиции станции Тобол", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что парень чудом выжил, попав под поезд в центре Семея.
