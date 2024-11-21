Нацбанк о курсе доллара: Всего лишь цифра – сегодня 500, завтра 600

Заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин 21 ноября в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию с курсом доллара, а также ответил на беспокойства казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ситуация на рынке стабилизировалась за последние пару дней благодаря предпринятым мерам по обязательной продаже части выручки квазигоссектором.

"Ранее наблюдался серьезный дисбаланс: было много покупателей, но недостаточно продавцов. Сейчас ситуация выровнялась, а динамика будет развиваться в зависимости от ситуации", – заявил он.

Виталий Тутушкин завил, что доллары в Казахстане есть.

"Если посмотреть фундаментально на ситуацию с платежным балансом, то у нас в этом году ситуация лучше, чем в прошлом году. Сейчас какие факторы влияют? Самый главный фактор – это укрепление самого доллара в мире. То есть доллар укрепляется ко всем валютам, как в развивающихся, так и в развитых стран. Если мы посмотрим соотношение тенге к евро, то там все более-менее стабильно", – озвучил спикер.

Он также прокомментировал вероятность того, что курс доллара может достичь 600 тенге.

"По итогам вчерашнего дня курс на бирже сложился 495 тенге за доллар с небольшим, на конец торгов – 496,3, по-моему. Говорить о том, что мы преодолели какие-то цифры (500 тенге за доллар. – Прим. ред.) не приходится. Обменники могут сами устанавливать курсы – это их бизнес. В целом, 500 – это просто цифра, не надо к ней привязываться. Сегодня – 500, завтра – 600, курс будет складываться таким образом, каким будет соотношение спроса и предложения на иностранную валюту", – дополнил он.

Он также подчеркнул, что не прогнозирует курс, потому что в Казахстане режим свободно плавающего курса.

"Курс иностранной валюты, курс тенге – это один из факторов инфляции. Конечно, когда тенге ослабевает, то и цены будут расти, это однозначно. 495-500 тенге. Чем они отличаются друг от друга? Мне кажется, мы много внимания уделяем именно самой цифре. Важна динамика", – заявил Виталий Тутушкин.

На вопрос о том, как быть казахстанцам, которые переживают, что их зарплаты обесцениваются, а все вокруг дорожает, он ответил, что национальная валюта в стране – тенге, а не доллары.

"Цена на товары не меняется 1 к 1 в зависимости от того, как курс складывается. Если у нас расходы в тенге, то на доллар США можно смотреть, что с ним происходит, но он не влияет конкретно на благосостояние. Важнее вопрос инфляции, если она высокая, то благосостояние падает и мы беднеем. Если инфляция низкая, то, соответственно, растет благосостояние населения", – резюмировал он.

Ранее эксперты назвали причины, которые могут поспособствовать укреплению курса национальной валюты во второй половине недели.