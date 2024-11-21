Нацбанк о курсе доллара: Всего лишь цифра – сегодня 500, завтра 600
По его словам, ситуация на рынке стабилизировалась за последние пару дней благодаря предпринятым мерам по обязательной продаже части выручки квазигоссектором.
"Ранее наблюдался серьезный дисбаланс: было много покупателей, но недостаточно продавцов. Сейчас ситуация выровнялась, а динамика будет развиваться в зависимости от ситуации", – заявил он.
Виталий Тутушкин завил, что доллары в Казахстане есть.
"Если посмотреть фундаментально на ситуацию с платежным балансом, то у нас в этом году ситуация лучше, чем в прошлом году. Сейчас какие факторы влияют? Самый главный фактор – это укрепление самого доллара в мире. То есть доллар укрепляется ко всем валютам, как в развивающихся, так и в развитых стран. Если мы посмотрим соотношение тенге к евро, то там все более-менее стабильно", – озвучил спикер.
Он также прокомментировал вероятность того, что курс доллара может достичь 600 тенге.
"По итогам вчерашнего дня курс на бирже сложился 495 тенге за доллар с небольшим, на конец торгов – 496,3, по-моему. Говорить о том, что мы преодолели какие-то цифры (500 тенге за доллар. – Прим. ред.) не приходится. Обменники могут сами устанавливать курсы – это их бизнес. В целом, 500 – это просто цифра, не надо к ней привязываться. Сегодня – 500, завтра – 600, курс будет складываться таким образом, каким будет соотношение спроса и предложения на иностранную валюту", – дополнил он.
Он также подчеркнул, что не прогнозирует курс, потому что в Казахстане режим свободно плавающего курса.
"Курс иностранной валюты, курс тенге – это один из факторов инфляции. Конечно, когда тенге ослабевает, то и цены будут расти, это однозначно. 495-500 тенге. Чем они отличаются друг от друга? Мне кажется, мы много внимания уделяем именно самой цифре. Важна динамика", – заявил Виталий Тутушкин.
На вопрос о том, как быть казахстанцам, которые переживают, что их зарплаты обесцениваются, а все вокруг дорожает, он ответил, что национальная валюта в стране – тенге, а не доллары.
"Цена на товары не меняется 1 к 1 в зависимости от того, как курс складывается. Если у нас расходы в тенге, то на доллар США можно смотреть, что с ним происходит, но он не влияет конкретно на благосостояние. Важнее вопрос инфляции, если она высокая, то благосостояние падает и мы беднеем. Если инфляция низкая, то, соответственно, растет благосостояние населения", – резюмировал он.
Ранее эксперты назвали причины, которые могут поспособствовать укреплению курса национальной валюты во второй половине недели.