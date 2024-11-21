Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года

Министерств труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана подготовило приказ, предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения РК "О переносе дня отдыха в 2025 году", выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

"Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января", – заявили в пресс-службе МТСЗН РК 21 ноября 2024 года.

Этот перенос выходных, как считают в Минтруда, "позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан".

О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2024 года, можете узнать здесь.