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Законодательство РК

Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года

Минтруда, выходные дни, 2025 год , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:06 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерств труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана подготовило приказ, предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения РК "О переносе дня отдыха в 2025 году", выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

"Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января", – заявили в пресс-службе МТСЗН РК 21 ноября 2024 года.

Этот перенос выходных, как считают в Минтруда, "позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан".

О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2024 года, можете узнать здесь.

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