Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

День сыновей – 22 ноября: повод для семейных поздравлений

День сыновей – 22 ноября: повод для семейных поздравлений, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 12:08 Фото: pxhere
Семейные праздники, посвященные бабушкам, мамам, папам, дедушкам и дочерям, становятся популярнее. Есть добрый праздник и у мальчиков. 22 ноября – День сыновей, или День сына. Это неофициальный праздник, отдыхать в этот день не принято. Но поздравлять никто не запрещает, сообщает Zakon.kz.

Определенно назвать дату, когда его впервые начали отмечать, не получится. Но по одной из популярных версий, идея возникла в социальных сетях и затем была подхвачена энтузиастами.

Этот праздник для жителей большинства стран еще один прекрасный повод провести время с семьей. Его посвящают отношениям родителей с сыновьями и воспитанию мальчиков.

В этот день принято поздравлять сыновей всех возрастов: детей, подростков и даже взрослых мужчин.

Примечательно, что в США Национальный день сыновей отмечают дважды в год: 4 марта и 28 сентября. В Японии День мальчиков, или День детей, приходится на 5 мая. К примеру, в Швеции, как сказано в публикации Известий, День сыновей имеет название – День лангуста. Мальчики надевают костюмы этих животных и участвуют в различных состязаниях, концертах и театральных представлениях. Праздник проходит 7 августа.

По данным издания РБК Life, в большинстве стран мира мальчиков рождается больше, чем девочек. Соотношение полов при рождении составляет приблизительно 105 к 100. Такой гендерный дисбаланс, по мнению ученых, вызван необходимостью уравнять количество мужчин и женщин к моменту достижения репродуктивного возраста.

Также в народе 22 ноября – День Матрены зимней. Считалось, что с этого момента зима вступает в свои права, и начинаются первые морозы. В этот день принято перебирать вещи, проверять теплую одежду и обувь, отдавать ее нуждающимся. Также стоит помириться и не держать обид, чтобы год прошел в мире. Еще не рекомендуется в этот день делать стрижку и подметать.

Читайте также

АЗС, работник, бензин, цена бензина, стоимость бензина, заправка, автозаправка
Глава КМГ прокомментировал очереди на заправках на западе Казахстана
Открытия Карачаганакского месторождения
В Уральске отметили 125-летие казахстанской нефти и 45-летие открытия Карачаганакского месторождения
Собака, овчарка, полиция, понимает казахский язык
Уникальная бельгийская овчарка служит в казахстанской полиции
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год Традиции Семья Отношения Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: