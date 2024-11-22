День сыновей – 22 ноября: повод для семейных поздравлений

Семейные праздники, посвященные бабушкам, мамам, папам, дедушкам и дочерям, становятся популярнее. Есть добрый праздник и у мальчиков. 22 ноября – День сыновей, или День сына. Это неофициальный праздник, отдыхать в этот день не принято. Но поздравлять никто не запрещает, сообщает Zakon.kz.

Определенно назвать дату, когда его впервые начали отмечать, не получится. Но по одной из популярных версий, идея возникла в социальных сетях и затем была подхвачена энтузиастами.

Этот праздник для жителей большинства стран еще один прекрасный повод провести время с семьей. Его посвящают отношениям родителей с сыновьями и воспитанию мальчиков.

В этот день принято поздравлять сыновей всех возрастов: детей, подростков и даже взрослых мужчин.

Примечательно, что в США Национальный день сыновей отмечают дважды в год: 4 марта и 28 сентября. В Японии День мальчиков, или День детей, приходится на 5 мая. К примеру, в Швеции, как сказано в публикации Известий, День сыновей имеет название – День лангуста. Мальчики надевают костюмы этих животных и участвуют в различных состязаниях, концертах и театральных представлениях. Праздник проходит 7 августа.

По данным издания РБК Life, в большинстве стран мира мальчиков рождается больше, чем девочек. Соотношение полов при рождении составляет приблизительно 105 к 100. Такой гендерный дисбаланс, по мнению ученых, вызван необходимостью уравнять количество мужчин и женщин к моменту достижения репродуктивного возраста.

Также в народе 22 ноября – День Матрены зимней. Считалось, что с этого момента зима вступает в свои права, и начинаются первые морозы. В этот день принято перебирать вещи, проверять теплую одежду и обувь, отдавать ее нуждающимся. Также стоит помириться и не держать обид, чтобы год прошел в мире. Еще не рекомендуется в этот день делать стрижку и подметать.