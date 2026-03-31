1 апреля – День смеха: как появился праздник и над чем смеются в мире

Каждый год 1 апреля во многих странах отмечают День смеха, или День дурака, – неофициальный праздник юмора, во время которого принято по-доброму шутить над друзьями, родственниками и коллегами, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году дата самого веселого праздника выпадает на среду.

Как появился День смеха

1 апреля отмечают несколько столетий во многих странах, хотя точное происхождение праздника неизвестно.

Но есть весьма популярные версии:

Франция, XVI век. Согласно Руссильонскому эдикту короля Карла IX (1564), Новый год перенесли с весны на 1 января. Те, кто продолжал праздновать весной, стали "апрельскими дураками".

Весеннее равноденствие. День, когда день и ночь одинаковы, символизирует весну. Апрельские дураки – те, кого обманули внезапные весенние капризы погоды.

Древний Рим. Фестиваль Хилария в конце марта – начале апреля включал маскарады и шутки; не узнавшие переодетых людей считались "дураками".

Средневековая литература. Первый письменный намек на праздник встречается у Эдуарда де Дене (1561): слуге дают нелепые задания, намекая на 1 апреля как день шуток.

В России, к примеру, праздник появился благодаря Петру I, который перенял европейскую традицию во время юности в Немецкой слободе.

Традиции Дня смеха в разных странах

В каждой стране шутят и веселятся по-своему. Эксперты издания РБК Life собрали данные, над чем смеются в разных уголках планеты в этот день.

Индия

День смеха напоминает фестиваль Холи (конец марта), когда люди на улицах веселятся, бросают друг в друга цветной порошок и поливают водой, имитируя поведение бога Кришны.

Франция

Во Франции на спины друзей незаметно прикрепляют бумажную рыбку – так называемую "апрельскую рыбу" (poisson d’avril). Тот, кто попался на шутку, считается "апрельской рыбой".

Великобритания и Шотландия

В Англии СМИ и телевидение любят разыгрывать публику: известны легендарные розыгрыши BBC про урожай спагетти или летающих пингвинов.

В Шотландии 1 апреля называют Huntigowk Day ("охота на кукушку/дурака"), а 2 апреля – Tailie Day, когда прикрепляют бумажный хвост с надписью "Пни меня".

США

Американские школьники разыгрывают учителей: закрывают двери классов, шутят и стараются весело удивить педагогов, вместо того чтобы жаловаться директору.

Интересные факты о 1 апреля и юморе

В Великобритании популярна шутка о "ежегодном мытье львов". Еще 2 апреля 1698 года одна из газет опубликовала новость, что накануне по приглашению несколько горожан отправились в лондонский Тауэр, чтобы посмотреть, как моют львов. Конечно же, никто животных не мыл, а над доверчивыми людьми просто посмеялись. Подобную шутку также удалось провернуть в XIX веке.

1 апреля 1962 года в Швеции по единственному на то время каналу SVT показали, как сделать черно-белый телевизор цветным. Достаточно было натянуть на экран нейлоновый чулок и наслаждаться качественным изображением: процесс объясняли законами физики. Все выглядело настолько достоверно, что многие повторили трюк, но их ждало разочарование.

1 апреля отмечают день рождения близнецы Фред и Джордж Уизли, второстепенные герои книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг. Неспроста братья родились в День смеха – они главные шутники и проказники в поттериане.

При смехе выделяются эндорфины, которые подавляют гормоны стресса (адреналин и кортизол), ослабляют сигналы боли и вызывают ощущение эйфории.

Психолог Зигмунд Фрейд считал, что юмор – самый простой способ для человека решить психическую проблему.

В 1998 году компания Burger King, как говорится в публикации "Известий", опубликовала в издании USA Today рекламу нового бургера для левшей. В материале уточнялось, что в нем будут те же ингредиенты, что и в классической версии, но для удобства покупателей их развернут на 180 градусов. На следующий день вышел пресс-релиз, в котором объяснялось, что сообщение было шуткой. Тем не менее тысячи американцев, приходя в ресторан, просили сделать им "леворукую" версию продукта.

Ученые из Великобритании в исследовании 2003 года выделили четыре типа юмора: ассоциативный (поиск смешного в повседневной жизни), агрессивный (шутливые оскорбления в чей-то адрес), самоирония (способность смеяться над собой) и саморазрушающий (в отличие от самоиронии, такой юмор направлен на самоуничижение).

