#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Советы

1 апреля – День смеха: как появился праздник и над чем смеются в мире

улыбка, лицо, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 13:44 Фото: pexels
Каждый год 1 апреля во многих странах отмечают День смеха, или День дурака, – неофициальный праздник юмора, во время которого принято по-доброму шутить над друзьями, родственниками и коллегами, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году дата самого веселого праздника выпадает на среду.

Как появился День смеха

1 апреля отмечают несколько столетий во многих странах, хотя точное происхождение праздника неизвестно.

Но есть весьма популярные версии:

  • Франция, XVI век. Согласно Руссильонскому эдикту короля Карла IX (1564), Новый год перенесли с весны на 1 января. Те, кто продолжал праздновать весной, стали "апрельскими дураками".
  • Весеннее равноденствие. День, когда день и ночь одинаковы, символизирует весну. Апрельские дураки – те, кого обманули внезапные весенние капризы погоды.
  • Древний Рим. Фестиваль Хилария в конце марта – начале апреля включал маскарады и шутки; не узнавшие переодетых людей считались "дураками".
  • Средневековая литература. Первый письменный намек на праздник встречается у Эдуарда де Дене (1561): слуге дают нелепые задания, намекая на 1 апреля как день шуток.

В России, к примеру, праздник появился благодаря Петру I, который перенял европейскую традицию во время юности в Немецкой слободе.

Традиции Дня смеха в разных странах

В каждой стране шутят и веселятся по-своему. Эксперты издания РБК Life собрали данные, над чем смеются в разных уголках планеты в этот день.

Индия

День смеха напоминает фестиваль Холи (конец марта), когда люди на улицах веселятся, бросают друг в друга цветной порошок и поливают водой, имитируя поведение бога Кришны.

Франция

Во Франции на спины друзей незаметно прикрепляют бумажную рыбку – так называемую "апрельскую рыбу" (poisson d’avril). Тот, кто попался на шутку, считается "апрельской рыбой".

Великобритания и Шотландия

В Англии СМИ и телевидение любят разыгрывать публику: известны легендарные розыгрыши BBC про урожай спагетти или летающих пингвинов.

В Шотландии 1 апреля называют Huntigowk Day ("охота на кукушку/дурака"), а 2 апреля – Tailie Day, когда прикрепляют бумажный хвост с надписью "Пни меня".

США

Американские школьники разыгрывают учителей: закрывают двери классов, шутят и стараются весело удивить педагогов, вместо того чтобы жаловаться директору.

Интересные факты о 1 апреля и юморе

  • В Великобритании популярна шутка о "ежегодном мытье львов". Еще 2 апреля 1698 года одна из газет опубликовала новость, что накануне по приглашению несколько горожан отправились в лондонский Тауэр, чтобы посмотреть, как моют львов. Конечно же, никто животных не мыл, а над доверчивыми людьми просто посмеялись. Подобную шутку также удалось провернуть в XIX веке.
  • 1 апреля 1962 года в Швеции по единственному на то время каналу SVT показали, как сделать черно-белый телевизор цветным. Достаточно было натянуть на экран нейлоновый чулок и наслаждаться качественным изображением: процесс объясняли законами физики. Все выглядело настолько достоверно, что многие повторили трюк, но их ждало разочарование.
  • 1 апреля отмечают день рождения близнецы Фред и Джордж Уизли, второстепенные герои книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг. Неспроста братья родились в День смеха – они главные шутники и проказники в поттериане.
  • При смехе выделяются эндорфины, которые подавляют гормоны стресса (адреналин и кортизол), ослабляют сигналы боли и вызывают ощущение эйфории.
  • Психолог Зигмунд Фрейд считал, что юмор – самый простой способ для человека решить психическую проблему.
  • В 1998 году компания Burger King, как говорится в публикации "Известий", опубликовала в издании USA Today рекламу нового бургера для левшей. В материале уточнялось, что в нем будут те же ингредиенты, что и в классической версии, но для удобства покупателей их развернут на 180 градусов. На следующий день вышел пресс-релиз, в котором объяснялось, что сообщение было шуткой. Тем не менее тысячи американцев, приходя в ресторан, просили сделать им "леворукую" версию продукта.
  • Ученые из Великобритании в исследовании 2003 года выделили четыре типа юмора: ассоциативный (поиск смешного в повседневной жизни), агрессивный (шутливые оскорбления в чей-то адрес), самоирония (способность смеяться над собой) и саморазрушающий (в отличие от самоиронии, такой юмор направлен на самоуничижение).

Когда отмечают Пасху в 2026 году: зачем красят яйца и пекут куличи

Также мы уже рассказывали, что Кириллов день (иногда его называют "День Кирилла") – один из народных православных праздников, посвященных святому Кириллу и в некоторых источниках святым Кириллу и Мефодию. В народной традиции он тесно связан с окончанием зимы и началом активного пробуждения природы. Этот день приходится на 31 марта. В 2026 году его будут отмечать во вторник.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: