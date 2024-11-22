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"Ледниковый период" Астаны: завораживающие кадры столицы обсуждает Казнет

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 14:37 Фото: Zakon.kz
В Сети появилось красивейшее видео зимней Астаны, снятое с помощью дрона. На кадрах столица Казахстана словно покрыта белоснежным покрывалом, сообщает Zakon.kz.

В подписи к ролику, опубликованному на странице в Instagram, значится небольшая подпись:

"Ледниковый период. Астана".

Кто-то из комментаторов даже заявил, что разглядел свой дом.

Другие же выразили восхищение тому, как снег смог выразительно подчеркнуть линии современной архитектуры.

  • Безумная красота! Такое чудо может сотворить только матушка-природа!
  • Астанушечка.
  • Да, у Астаны все-таки нечеловеческие масштабы.
  • Красота.
  • Зимняя сказка.

Впрочем, нашлись и те, кто, кроме холода и безлюдности улиц ничего не увидел.

Ранее подобное видео было снято в Талгаре.

Что касается погоды в столице, то сегодня, 22 ноября 2024 года, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха опустится до пяти градусов. С полным прогнозом на три дня можно ознакомиться по этой ссылке.

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