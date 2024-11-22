"Ледниковый период" Астаны: завораживающие кадры столицы обсуждает Казнет
Фото: Zakon.kz
В Сети появилось красивейшее видео зимней Астаны, снятое с помощью дрона. На кадрах столица Казахстана словно покрыта белоснежным покрывалом, сообщает Zakon.kz.
В подписи к ролику, опубликованному на странице в Instagram, значится небольшая подпись:
"Ледниковый период. Астана".
Кто-то из комментаторов даже заявил, что разглядел свой дом.
Другие же выразили восхищение тому, как снег смог выразительно подчеркнуть линии современной архитектуры.
- Безумная красота! Такое чудо может сотворить только матушка-природа!
- Астанушечка.
- Да, у Астаны все-таки нечеловеческие масштабы.
- Красота.
- Зимняя сказка.
Впрочем, нашлись и те, кто, кроме холода и безлюдности улиц ничего не увидел.
Ранее подобное видео было снято в Талгаре.
Что касается погоды в столице, то сегодня, 22 ноября 2024 года, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха опустится до пяти градусов. С полным прогнозом на три дня можно ознакомиться по этой ссылке.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript