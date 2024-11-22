"Ледниковый период" Астаны: завораживающие кадры столицы обсуждает Казнет

В Сети появилось красивейшее видео зимней Астаны, снятое с помощью дрона. На кадрах столица Казахстана словно покрыта белоснежным покрывалом, сообщает Zakon.kz.

В подписи к ролику, опубликованному на странице в Instagram, значится небольшая подпись:

"Ледниковый период. Астана".

Кто-то из комментаторов даже заявил, что разглядел свой дом.

Другие же выразили восхищение тому, как снег смог выразительно подчеркнуть линии современной архитектуры.

Безумная красота! Такое чудо может сотворить только матушка-природа!

Астанушечка.

Да, у Астаны все-таки нечеловеческие масштабы.

Красота.

Зимняя сказка.

Впрочем, нашлись и те, кто, кроме холода и безлюдности улиц ничего не увидел.

Ранее подобное видео было снято в Талгаре.

Что касается погоды в столице, то сегодня, 22 ноября 2024 года, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха опустится до пяти градусов. С полным прогнозом на три дня можно ознакомиться по этой ссылке.